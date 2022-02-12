ضبط 35 صاروخا نمساويا وكاتيوشا في الأنبار

شفق نيوز/ افادت مديرية الاستخبارات العسكرية العسكرية يوم السبت بضبط صواريخ كاتيوشا وعبوات وقنابر هاون في محافظة الانبار.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إنه استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة العاشرة وبالتعاون مع استخبارات الفوج الاول لواء المشاة ٣٨ والتي اكدت وجود كدس للعتاد في منطقة "ابو طيبان" بالرمادي في الانبار من مخلفات داعش حيث تم الوصول اليه وضبط بداخله: ١٤ صاروخ دباب، ٩ قذائف هاون، عيار ١٢٠ ملم، ٥ صواريخ كاتيوشا، ٤ عبوات ناسفة، على شكل صفيحة ،

ووفقا للبيان فإن الجهد الهندسي المرافق للقوة قام برفع المواد وتفجيرها موقعيا.

في غضون ذلك عثرت قوة من اللواء الثالث في حشد محافظة الانبار، السبت، على 17 صاروخا "نمساويا" ومقذوفات في القائم بالانبار.

ونفذت العملية وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة وردت للواء، بحسب بيان صادر عن الحشد.

وفي ذات السياق عثرت قوة أخرى من حشد محافظة الانبار على 4 مقذوفات هاون وجليكان معبأ بمادة (c4) في الصحراء الغربية بالمحافظة، تم اتلافها بشكل آمن.