ضبط 32 أجنبياً مخالفاً و8 مطلوبين في الأنبار والبصرة

شفق نيوز- الأنبار/ البصرة

أفادت جهات أمنية رسمية، يوم الأحد، بالقبض على 32 أجنبياً مخالفاً للإقامة و8 مطلوبين في الأنبار والبصرة.

ذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "بغية القضاء على ظاهرة دخول العمالة الأجنبية إلى البلاد بصورة غير قانونية، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية في جميع قواطع العمليات، وبمعلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية من قبل قسم الاستخبارات والأمن في فرقة المشاة العاشرة، تم نصب كمين محكم أسفر عن إلقاء القبض على 32 شخصا من جنسيات أجنبية مخالفين لشروط الإقامة والعمل في محافظة الأنبار".

وأضاف أن "الملقى القبض عليهم تم تسليمهم إلى الجهات المختصة وفق السياقات القانونية المعمول بها".

إلى ذلك، ذكرت قيادة عمليات البصرة في بيان آخر ورد للوكالة، أنه "استمرارا للإجراءات الأمنية وتنفيذ الواجبات النوعية، ووفق توجيهات قائد العمليات، تمكنت قطعات قيادة عمليات البصرة من القبض على 8 من المطلوبين قضائيا والمخالفين خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأوضحت أن "هذه الإجراءات تأتي للحفاظ على الاستقرار الأمني والحد من المخالفات القانونية".