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ضبط 30 عبوة ناسفة في منفذ حدودي والاطاحة بارهابيين بمحافظتين

Category: أمـن

Date: 2021-06-06T11:52:32+0000
ضبط 30 عبوة ناسفة في منفذ حدودي والاطاحة بارهابيين بمحافظتين

شفق نيوز/ أعلنت الاستخبارات العراقية، يوم الاحد، عن الاطاحة بخلية ارهابية نائمة في كركوك والقبض على ارهابي في ديالى وضبط كدس للعتاد في الانبار.

وقالت الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن مفارزها تمكنت من القاء القبض على اربعة ارهابيين كخلية  نائمة ينشط عملها في محافظة كركوك، مبينة ان هذه الخلية  تقوم بتقديم الدعم اللوجستي لعناصر عصابات داعش.

وأوضح البيان، أن أعضاء الخلية اشتركوا بعملية مايسمى "الضباب الارهابية" ضد القوات الامنية قبل عمليات التحرير ونصب سيطرات وهمية في منطقتي داقوق والرشاد، مشيراً إلى تدوين اقوالهم ابتدائياً وقضائياً واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم اصولياً.

إلى ذلك تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات أيضا من ضبط كدس للعتاد في منفذ الوليد الحدودي ضمن محافظة الانبار من مخلفات داعش الإرهابي احتوى 30 عبوة ناسفة مختلفة الانواع، بحسب البيان الذي أشار إلى تفجيرها تحت السيطرة من قبل الجهد الهندسي.

على الصعيد، أفادت مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، عبر بيان بأنها قدمت معلومات استخبارية دقيقة الى مفاصلها الاستخبارية في قسم استخبارات قيادة عمليات ديالى اشارت لتواجد احد الارهابيين في مدينة مندلي بمحافظة ديالى.

وأضاف البيان، أنه تم على اثرها قيام مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة واستخبارات الفوج الثاني من اللواء الرابع، بنصب كمين محكم للارهابي في سيطرة جسر نفط خانة بمندلي والقبض عليه، موضحا انه من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة  ٤إرهاب.

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