ضبط 3 أطنان من الادوية المهربة واعتقال مالكيها في مذخر وسط بغداد

شفق نيوز/ أعلنت خلية الاعلام الأمني، يوم الاثنين، عن ضبط ثلاثة أطنان من الادوية المهربة واعتقال اثنين من مالكي المذخر الذي يضمها، وسط بغداد.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تواصل عملياتها لمتابعة عناصر الجريمة المنظمة، وحرصاً منها على الأمن الصحي للمواطن بعملية أمنية استندت لمعلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت من ضبط (٣ اطنان) من الادوية المهربة وغير خاضعة للفحص والسيطرة النوعية في وزارة الصحة العراقية داخل أحد المذاخر في منطقة السعدون ضمن محافظة بغداد".

وأضافت الخلية "كما تم إلقاء القبض على متهمين اثنين من مالكي المذخر".

وبينت الخلية أن "عملية الضبط جاءت بعد تشكيل فريق عمل مختص ونصب كمين محكم بعد استحصال الموافقات القضائية"، لافتة الى أن "ضبط الادوية تم بمحضر اصولي فيما اتخذت الإجراءات القانونية بحق المتهمين أصوليا لينالا جزاءهما العادل".