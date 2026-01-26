ضبط 29 ألف حبة مخدرة في الأنبار

شفق نيوز- الأنبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الاثنين، إحكام سيطرتها على 29 ألف حبة مخدرة من نوع (كبتاجون) في محافظة الأنبار، غربي البلاد، خلال عمليتين نوعيتين متفرقتين.

وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارزها في أقسام الاستخبارات والأمن في فرق المشاة الخامسة والسابعة تمكنت، استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة وجهد ميداني متواصل، من ضبط الكمية المذكورة من الحبوب المخدرة.

وأضاف البيان أن هذه العملية تأتي ضمن حملة أمنية واسعة لتجفيف منابع المخدرات وملاحقة المتورطين بها، مؤكداً أن مديرية الاستخبارات العسكرية مستمرة في عملياتها الاستباقية.