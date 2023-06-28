ضبط 250,000 الف حبة مخدرة نوع "كبتاجون" وكغم "حشيشة" في الانبار

شفق نيوز/ افادت المديرية العامة لشؤون المخدرات التابعة لوزارة الداخلية، يوم الأربعاء، أنها تمكنت و بعملية نوعية من أن تضبط 250,000 الف حبة مخدرة نوع كبتاجون وكيلو غرام حشيشة في محافظة الانبار غربي البلاد.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إن قوة تابعة لها تمكنت من ضبط 250,000 الف حبة مخدرة نوع كبتاجون وكيلو غرام حشيشة داخل مدرسة قيد التأهيل في مدينة الرمادي ، اذ تم تنظيم محضر ضبط اصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بموجب قرارات قضائية لاستكمال عملية إلقاء القبض على المتورطين بالجريمة.