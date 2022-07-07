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ضبط 25 كغم من الحشيشة بحوزة تاجر مخدرات في نينوى

Category: أمـن

Date: 2022-07-07T10:47:58+0000
ضبط 25 كغم من الحشيشة بحوزة تاجر مخدرات في نينوى

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني، يوم الخميس، القاء القبض على تاجر مخدرات بحوزته 25 كغم من مادة الحشيشة في غرب محافظة نينوى.

وقال الجهاز في بيان اليوم، إنه ضمن الجهود المكثفة للحد من ظاهرة انتشار المخدرات؛ تمكنت قوة من جهاز الأمن الوطني في غرب محافظة نينوى بعد ورود المعلومات الاستخبارية واستحصال الموافقات القضائية من إلقاء القبض على تاجر مخدرات بحوزته نحو (25) كغم من مادة الحشيشة وبعد نصب كمين محكم أسفر عن إلقاء القبض عليه.

وقد جرى تدوين أقواله أصولياً، وإحالته مع المضبوطات إلى الجهات القانونية المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، وفقا للبيان.

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