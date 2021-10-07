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ضبط 2 كغم من "الكرستال" بحوزة تاجر للمخدرات في بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-10-07T11:37:00+0000
ضبط 2 كغم من "الكرستال" بحوزة تاجر للمخدرات في بغداد

شفق نيوز/ اعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الخميس، عن إلقاء القبض على تاجر مخدرات شرقي العاصمة، بعملية استخبارية.

وقال إعلام القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "بجهد استخباري كبير وبتنسيق عالي المستوى مع قسم استخبارات وامن عمليات بغداد، ووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، وجهاز الامن الوطني، تمكنت قوة من اللواء الثاني شرطة اتحادية بأمرة مدير استخبارات اللواء، مع مفرزة من جهاز الامن الوطني من القاء القبض على أحد تجار ومروجي المخدرات".

وبين أنه "تمت مداهمة دار المتهم في جانب الرصافة شرقي بغداد، وفق مذكرة قبض قضائية"، مشيرا الى ضبط "نحو كيلوغرامين من مادة الكرستال المخدرة، وبندقية كلاشنكوف وأخرى نوع (بمبكشن) وبندقية (m4) ومسدسين صوتيين محورين و20 مخزن عتاد بندقية، بالإضافة إلى أدوات خزن وتعاطي المخدرات وثلاثة موازين الكترونية صغيرة، وجهازي موبايل".

واشار الى تسليم المتهم مع المواد المضبوطة الى الجهات المختصة.

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