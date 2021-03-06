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ضبط 18 عبوة ناسفة قرب أربيل

Category: أمـن

Date: 2021-03-06T11:46:56+0000
ضبط 18 عبوة ناسفة قرب أربيل

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية يوم السبت عن مداهمة نفق والاستيلاء على عبوات ومساطر تفجير بداخله في قضاء مخمور  قرب محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان

وقالت المديرية في بيان اليوم، إنه بناءً على  معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٤ وبالتعاون مع الفوج الثاني لواء المشاة ٥٠ من مداهمة نفقاً للدواعش يستخدم ملاذا ومكاناً للاختباء من قواتنا البرية والجوية وتستولى بداخله  على  ١٨ عبوة ناسفة على شكل جلكانات سعة ٢٠ لتر و١٣ مسطرة تفجير .

واضاف البيان ان الجهد الهندسي للفرقة تكفل بتدمير النفق والمواد تحت السيطرة.

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