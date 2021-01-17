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ضبط 167 قطعة اثرية معدة للتهريب جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2021-01-17T18:50:27+0000
ضبط 167 قطعة اثرية معدة للتهريب جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفادت شرطة ذي قار جنوبي العراق، يوم الاحد، بضبط 167 قطعة اثرية معدة للتهريب.

وقال اعلام شرطة ذي قار، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "شعبة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في قضاء قلعة سكر بمحافظة ذي قار تمكنت، اليوم، من ضبط  167 قطعة اثرية مختلفة الانواع والاحجام معدة للتهريب"، مبيناً أن ضبط تلك الاثار جاء "من خلال التحري وجمع المعلومات".

وأشار إلى "اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية لإحالتها الى الجهات ذات العلاقة ووفق محاضر ضبط اصولية"، موضحاً أن "العملية تمت تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة وبإيعاز من قائد شرطة محافظة ذي قار".

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