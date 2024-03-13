بأربع محافظات .. ضبط 16 كغم من المخدرات واعتقال سجين هارب محكوم بـ 30 سنة

شفق نيوز/ أعلن مدير عام المخدرات والمؤثرات العقلية اللواء احمد الزركاني في بيان مقتضب، يوم الأربعاء، عن ضبط 16 كيلوغراما من المخدرات في محافظات بابل وديالى وميسان.

وكانت وزارة الداخلية قد اعلنت صدور أحكام بحق أكثر من 7 آلاف مدان بجرائم تتعلق بالاتجار والتعاطي والترويج للمخدرات في العام 2023، توزعت بين السجن المؤبد والإعدام وأحكام أخرى.

وكان يُنظر إلى العراق طوال عقود على أنه ممر لعبور المخدرات من أفغانستان وإيران إلى أوروبا ودول الخليج.

إلا أن البلد تحول إلى مستهلك رئيسي لمختلف أنواع المخدرات، منذ إطاحة النظام العراقي السابق عام 2003 على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة، إذ تسود البلاد حالياً نزاعات وأوضاع أمنية واقتصادية غير مستقرة.

في غضون ذلك و ضمن منطقة الشعب شمالي العاصمة بغداد ومن خلال نصب كمين محكم تمكنت القوات الامنية من القاء القبض على أحد الهاربين من سجن بادوش بمدينة الموصل، وفقا لمصدر في الشرطة العراقية.

وأضاف المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز، أن السجين الهارب محكوم بـ30 سنة.