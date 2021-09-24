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ضبط 12 كغم من المخدرات بحوزة تجار بارزين بتلك المواد جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2021-09-24T07:36:29+0000
ضبط 12 كغم من المخدرات بحوزة تجار بارزين بتلك المواد جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد جهاز الأمن الوطني يوم الجمعة بضبط (12) كغم من مادة الكرستال المخدرة والقاء القبض على (3) من ابرز تجار المخدرات في محافظة المثنى جنوبي العراق.

وقال الجهاز في بيان اليوم، إنه بعد ورود معلومات استخبارية عن تنقل ابرز ثلاثة تجار لمادة الكرستال بين محافظتي المثنى وبابل؛ شرعت مفارز جهاز الأمن الوطني بتكثيف جهدها الامني ومقاطعة المعلومات بناءً على موافقات قضائية؛ وتمكنوا بجهد مشترك بعد تحديد الاهداف من نصب كمين محكم اسفر عن إلقاء القبض عليهم ، وضبط بحوزتهم (12) كغم من مادة "الكرستال" المخدرة.

وأضاف البيان أنه قد جرى تدوين اقوالهم اصولياً، واعترفوا بتجارة المواد المخدرة بين المحافظات الجنوبية والوسطى، وتمت احالتهم الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الاجراءات العادلة بحقهم.

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