ضبط 11 عجلة محملة بالأدوية "المهرّبة" واعتقال سائقيها شمال شرقي بغداد

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الاثنين، عن ضبط 11 عجلة حمل كبيرة، بداخلها أدوية مخالفة للضوابط والشروط الصحية، شمال شرقي العاصمة.

وقال إعلام عمليات بغداد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه بجهد استخباري وتنسيق عالي المستوى تمكنت قوة من الفرقة الخامسة شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز من الاجهزة الاستخبارية، هيئة التفتيش - شعبة الرقابة الصحية، من ضبط 11 عجلة حمل كبيرة محملة بالادوية المخالفة لضوابط وشروط وزارة الصحة".

ولفت إلى أن "العملية جاءت بعد متابعة خط سير العجلات في ناحية الراشدية، الطريق الرئيسي شمال شرقي العاصمة، وألقت القبض على سائقيها، حيث تم تسليمهم اصولياً إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".