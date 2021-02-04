ضبط 11 حزاما ناسفا في عمق صحراء الانبار يجهزها داعش لـ"ولاية الجنوب"

شفق نيوز/ اعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية يوم الخميس عن ضبط "وكرين" احدهما عبارة عن مخبأ للاسلحة وذلك بعملية استخباراتية على الشريط الحدودي في عمق صحراء الانبار غربي العراق.

وقالت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان مفارزها تمكنت وبالتعاون مع قيادة قوات الحدود من ضبط وكرين لتنظيم داعش في منطقة النهدتين ضمن عمق الصحراء لمحافظة الانبار والتي سبق ان تم توجيه ضربة جوية من قبل قوات التحالف استناداً لمعلومات الوكالة لأحد الوكرين".

واضاف البيان ان الوكر الاخر احتوى على مخبأ للاسلحة والذي يتم من خلاله تجهيز مايسمى قاطع الانبار، وولاية الجنوب لداعش"، مشيرا الى احتوائه على 11 حزاما ناسفا.