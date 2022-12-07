ضبط 100 الف حبة مخدرة واسلحة وعجلات مسروقة جنوبي العراق

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة المثنى جنوبي العراق، يوم الأربعاء، ضبط 100 الف حبة مخدرة واسلحة وعجلات مسروقة.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بعملية نوعية وجهد استخباري تحت إشراف قائد شرطة المثنى اللواء امجد العوادي، جرت عملية مداهمة في إحدى مناطق شمال السماوة بالتعاون مع مديرية الاستخبارات ومكافحة الارهاب وخلية الصقور الاستخبارية / الفريق التكتيكي في المثنى وافواج الطوارى وباقي التشكيلات الأمنية الساندة".

وأوضحت ان "العملية اسفرت عن ضبط 100 الف حبة مخدرة واسلحة متوسطة وخفيفة وعتاد اسلحة بالإضافة الى العثور على خمس عجلات مسروقة لمطلوبين بتهم مخدرات وجرائم جنائية وارهاب وجرائم اخرى".