ضبط 10 كيلو غرامات من الكرستال.. الاطاحة بـ"4" متاجرين في ثلاث محافظات

شفق نيوز/ تمكنت القوات الامنية، يوم الاثنين، من الاطاحة بـ"4" متاجرين بالمخدرات في ثلاث محافظات.

وذكرت المديرية العامة لشؤون المخدرات في بيان ورد لوكالة شفق نيوز انها “نفذت عمليات امنية استباقية من خلال فريق عمل يتكون من مديريات شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في (بغداد/ الرصافة والأنبار والديوانية) أسفرت عن الإطاحة بـ(4) متاجرين بالمخدرات وإلقاء القبض عليهم ".

وأضافت أنها "ضبطت (10) كيلو غرام من مادتي الكريستال وحبوب الكبتاجون المخدرة بحوزتهم بالجرم المشهود"، مشيرة إلى حدوث "اشتباكات مسلحة بينها وبين المتاجرين استخدمت فيها الأسلحة النارية مما أدى إلى إصابة أحد ضباطها وتم نقله إلى المستشفى المختصة لتلقي العلاج".