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ضبط وكر لتهريب النفط ومشتقاته واعتقال متهمين شمالي بغداد.. صور

Category: أمـن

Date: 2022-06-09T06:39:55+0000
ضبط وكر لتهريب النفط ومشتقاته واعتقال متهمين شمالي بغداد.. صور

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة الطاقة، اليوم الخميس، اعتقال متهمين اثنين وضبط وكر لتهريب النفط ومشتقاته شمالي العاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "قوة تابعة إلى قسم مراكز شرطة نفط بغداد تمكنت من ضبط وكر لتهريب النفط ومشتقاته والمتاجرة غير المشروعة بها، شمالي بغداد، بعد استحصال الموافقات القضائية".

وأضاف البيان أن "العملية أسفرت عن إلقاء القبض على متهمين إثنين وضبط ست عجلات، أربعة منها صهريج وعجلة (شاحنة براد) محورة لتحميل اسطوانات الغاز السائل وخزانات حديدية محملين بمنتوج نفطي، إضافة إلى مواد أخرى تستخدم في عملية المتاجرة".

وتابع البيان انه "تم إيداع المتهمين التوقيف وحجز العجلات داخل احدى مراكز شرطة النفط لعرضهم على القضاء ومحاسبتهما وفق قانون تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008".

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