ضبط وكرين بداخلهما أكداس عتاد وصاروخ حربي في كركوك وديالى

شفق نيوز / أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، يوم الجمعة، ضبط وكرين للإرهابيين بداخلهما أكداس عتاد في كركوك وصاروخ حربي في ديالى، بعمليات منفصلة.

وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن ذلك يأتي استمراراً للعمليات الاستباقية التي تنفذها وكالة الاستخبارات، من خلال المتابعة الميدانية لقواطع المسؤولية، واستنادا للمعلومات الاستخباراتية الدقيقة.

وأوضحت الخلية، أن "العمليتين أسفرتا عن ضبط وكرين لعصابات داعش الإرهابي، احتوتا على أكداس للعتاد من مخلفات تلك الزمر، حيث وجد داخل الوكر الأول في قضاء الحويجة ضمن محافظة كركوك (٢٠) قنبرة هاون عيار ٦٠ ملم، و(٥) صواريخ كاتيوشا محلي الصنع، وعددٍ كبير من مخازن الكلاشنكوف، و(٥٠٠) اطلاقة عتاد خفيف".

وأشارت إلى أن "الوكر الثاني عثر بداخله على (٢٠) مسطرة تفجير وعبوتين ناسفتين، ومخازن عتاد ومواد لوجستية مختلفة"، لافتة إلى "ضبط صاروخ حربي يبلغ طولة (٢٣٠ سم) في قضاء بلدروز ضمن محافظة ديالى، استنادا لمعلومات أحد المواطنين".

وأكدت خلية الإعلام الحربي، في بيانها، ردم الوكرين ورفع المواد المتفجرة المضبوطة من قبل الجهد الهندسي المرافق دون حادث يذكر.