سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ضبط وكرين بداخلهما أكداس عتاد وصاروخ حربي في كركوك وديالى

Category: أمـن

Date: 2022-03-04T17:45:22+0000
ضبط وكرين بداخلهما أكداس عتاد وصاروخ حربي في كركوك وديالى

شفق نيوز / أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، يوم الجمعة، ضبط وكرين للإرهابيين بداخلهما أكداس عتاد في كركوك وصاروخ حربي في ديالى، بعمليات منفصلة.

وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن ذلك يأتي استمراراً للعمليات الاستباقية التي تنفذها وكالة الاستخبارات، من خلال المتابعة الميدانية لقواطع المسؤولية، واستنادا للمعلومات الاستخباراتية الدقيقة.

وأوضحت الخلية، أن "العمليتين أسفرتا عن ضبط وكرين لعصابات داعش الإرهابي، احتوتا على أكداس للعتاد من مخلفات تلك الزمر، حيث وجد داخل الوكر الأول في قضاء الحويجة ضمن محافظة كركوك (٢٠) قنبرة هاون عيار ٦٠ ملم، و(٥) صواريخ كاتيوشا محلي الصنع، وعددٍ كبير من مخازن الكلاشنكوف، و(٥٠٠) اطلاقة عتاد خفيف".

وأشارت إلى أن "الوكر الثاني عثر بداخله على (٢٠) مسطرة تفجير وعبوتين ناسفتين، ومخازن عتاد ومواد لوجستية مختلفة"، لافتة إلى "ضبط صاروخ حربي يبلغ طولة (٢٣٠ سم) في قضاء بلدروز ضمن محافظة ديالى، استنادا لمعلومات أحد المواطنين".

وأكدت خلية الإعلام الحربي، في بيانها، ردم الوكرين ورفع المواد المتفجرة المضبوطة من قبل الجهد الهندسي المرافق دون حادث يذكر.

related

داعش يلجأ لحرب "العبوات" بمناطق متناثرة بين ثلاث محافظات عراقية

Date: 2021-06-25 08:27:44
داعش يلجأ لحرب "العبوات" بمناطق متناثرة بين ثلاث محافظات عراقية

مجهولون يغتالون جندياً بديالى.. والإطاحة بداعشي "خطير" في كركوك

Date: 2020-10-28 19:49:37
مجهولون يغتالون جندياً بديالى.. والإطاحة بداعشي "خطير" في كركوك

العثور على معمل لتصنيع العبوات والصواريخ في كركوك

Date: 2021-06-13 18:00:11
العثور على معمل لتصنيع العبوات والصواريخ في كركوك

وفاة شخصين بحادث على طريق بغداد - كركوك

Date: 2021-01-31 05:49:54
وفاة شخصين بحادث على طريق بغداد - كركوك

قوات الأمن تلاحق بؤر داعش في ديالى واعتقال 3 إرهابيين بكركوك

Date: 2021-06-14 07:51:56
قوات الأمن تلاحق بؤر داعش في ديالى واعتقال 3 إرهابيين بكركوك

انطلاق 3 عمليات أمنية في محافظات عراقية

Date: 2021-12-15 07:47:01
انطلاق 3 عمليات أمنية في محافظات عراقية

الاستخبارات العراقية تعتقل إرهابياً نصب ٥٠ عبوة ناسفة في صلاح الدين

Date: 2021-07-26 11:49:38
الاستخبارات العراقية تعتقل إرهابياً نصب ٥٠ عبوة ناسفة في صلاح الدين

القوات العراقية تلاحق داعش في محافظتين لتأمينهما من هجمات محتملة

Date: 2020-05-07 12:00:11
القوات العراقية تلاحق داعش في محافظتين لتأمينهما من هجمات محتملة