ضبط "نفق كبير" يستخدمه داعش للتنقل والتخفي في نينوى

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع العراقية، مساء السبت، ضبط نفق كبير يربط ما بين قضاء تلعفر وجبال ناحية العياضية غربي محافظة نينوى، تابع لتنظيم داعش.

جاء ذلك، بناءً على معلومات استخبارية دقيقة للمديرية تؤكد وجود النفق تحت الأرض، بحسب بيان للاستخبارات ورد لوكالة شفق نيوز.

ووفق البيان، فبعد البحث والتفتيش تم العثور على نفقٍ كبيرٍ تحت الأرض يبلغ طوله أكثر من (500) متر من جهة قضاء تلعفر وأكثر من (500) متر من جهة جبال ناحية العياضية غربي محافظة نينوى.

وأوضح بيان الاستخبارات، أن "النفق كان يستخدمه تنظيم داعش الإرهابي للتنقل والتخفي تحت الأرض وكذلك لنقل الأسلحة والذخائر والمؤنة وغيرها من المواد".

وأضاف أن "العملية نتج عنها أيضاً ضبط عدد من الأعتدة مختلفة العيار والنوع داخل النفق، وقد تكفلت مفارز الجهد الهندسي برفع المواد وتدميرها موقعياً وطمر النفق بالكامل".