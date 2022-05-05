ضبط نفق استخدمه داعش للتخفي والتنقل في ناحية النمرود بنينوى

شفق نيوز/ أفادت مديرية الاستخبارات العسكرية، يوم الخميس، بضبط نفق أستخدمه الدواعش للتخفي والتنقل في ناحية النمرود في محافظة نينوى.

وذكرت المديرية في بيان اليوم، أنه بعملية استخبارية نوعية نفذت استناداً الى معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة ١٦ .

و اكدت وجود نفق بطول ١٥٠ مترا وذي مخرجين وغرفة نوم استخدمته داعش للتخفي والتنقل ومحطة استراحة لعناصرها الاجرامية قرب قرية العدالة التابعة لناحية النمرود في نينوى.

وعلى اثر ذلك وبالتعاون مع استخبارات الفوج الثاني لواء المشاة الثالث وقوة من الفوج تم الوصول الى النفق ومداهمته وضبط بداخله سلاح هاون عيار ٦٠ ملم مع الركيزة ، ٥٠٠ اطلاقة عتاد عيار ٢٣ و١٢،٥ ملم، ٥ رمانات يدوية هجومية ، ٤ قنابر هاون مختلفة، وفقا للبيان.

واشار البيان إلى أن مفارز الجهد الهندسي المرافق للقوة تكفلت بتدمير النفق ومحتوياته بشكل كامل .