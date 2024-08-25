ضبط نحو 200 كغم من المخدرات في اربيل والانبار

شفق نيوز/ أفادت قوات الامن الاسايش، والمديرية العامة لشؤون المخدرات في وزارة الداخلية الاتحادية، يوم الأحد، بضبط نحو 200 كغم من المخدرات في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، والانبار غربي العراق.

وقالت مديرية اسايش اربيل في بيان اليوم، إن "قواتها تمكنت من ضبط 85 كيلوغراما من المواد المخدرة من نوع الكريستال و الكوكايين خلال عمليتين أمنيتين منفصلتين".

وأضافت ان " قوات الاسايش القت القبض على أربعة أشخاص بتهمة الاتجار حيث بالمخدرات ثلاثة منهم يحملون الجنسية السورية".

في غضون ذلك أفادت المديرية العامة لشؤون المخدرات، بضبط (100) كيلو غرام من حبوب الكبتاجون المخدرة وتفكك شبكة خاصة بالمتاجرة بالمخدرات الدولية في الأنبار .

وذكرت المديرية في بيان اليوم، أنه بعملية استخبارية دقيقة استغرقت (7) أيام متتالية تم نصب كمين محكم وضبط الجناة في محافظة الأنبار بالجرم المشهود متلبسين بحيازة (100) كيلو غرام من مادة حبوب الكبتاجون المخدرة.

وأوضح البيان أن تلك الكمية كانت مخبأة داخل عجلة حمل خاصة بنقل الفاكهة في أماكن يصعب الوصول إليها إلا أن مهنية فريق العمل الاستخبارية مكنتهم من الوصول إليها.

وأشار إلى تم تفكيك شبكتهم الدولية بالكامل التي تتكون من (4) متاجرين بالمواد المخدرة، وايداعهم التوقيف بقرار قضائي عن جريمة المتاجرة بالمخدرات الدولية .

يذكر بأن عقوبة المتاجرة بالمخدرات الدولية تصل إلى الإعدام وفق احكام المادة (27) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017 .