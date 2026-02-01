ضبط نحو كيلوغرام من "الكريستال" في منفذ حدودي مع إيران

شفق نيوز- البصرة

أعلنت السلطات العراقية، اليوم السبت، ضبط ما يقارب كيلوغرام من مادة الكريستال المخدرة في منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران.

وقالت مديرية منفذ الشلامجة الحدودي في بيان، إنها تمكنت من ضبط مسافر أجنبي بحوزته مادة الكريستال المخدرة بكمية تقارب كيلو غراماً واحداً، كانت مخبأة بطريقة احترافية، في محاولة لإدخالها إلى البلاد.

وأضافت أن عملية الضبط جرت بالتعاون مع شعبة المخدرات وشرطة الجمرك، حيث تم تنظيم محضر ضبط وإحالة المتهم مع المضبوطات إلى مركز شرطة كمرك الشلامجة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.