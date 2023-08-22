شفق نيوز/ أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، ضبط نحو 40 كغم من مادة الهيروين المخدرة في محافظة الأنبار غربي العراق.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "ضبط هذه الكمية الكبيرة تم في صحراء الشامية بمنطقة الجمسة التابعة الى محافظة الأنبار، وقد تم التعامل مع المضبوطات حسب السياقات المعمول بها".

ووصفت المديرية العملية بأنها "استباقية وجهد استخباري مميز وجاءت وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لقسم قيادة عمليات الجزيرة التابع الى مديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع قوة من سرية استطلاع القيادة".