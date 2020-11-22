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ضبط موقعين وعجلات لتهريب النفط بثلاث محافظات عراقية

Category: أمـن

Date: 2020-11-22T10:22:08+0000
ضبط موقعين وعجلات لتهريب النفط بثلاث محافظات عراقية

شفق نيوز/ اعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية يوم الاحد عن ضبط موقعين واربع عجلات لتهريب النفط في ثلاث محافظات.

وقالت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان مفارزها بقسم استخبارات شرطة الطاقة من ضبط موقعين للمتاجرة وتهريب النفط بمحافظتي كركوك وبغداد وجد بداخلهما خزانات مختلفة الاحجام تحتوي على منتوج نفطي مجهول الكمية والنوعية ، فضلا عن ضبط عجلات عدد (٤) اثنان منها صهاريج في محافظتي بغداد و ذي قار.

واشار الى القاء القبض على سائقي الصهاريج المحملة بمنتوج نفطي مجهول الكمية والنوعية وذلك لمخالفتها الاجراءات القانونية والرسمية في عملية نقل المنتوج النفطي .

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