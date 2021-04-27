ضبط مواد متفجرة وعبوات ناسفة بعمليات متفرقة في 3 محافظات

شفق نيوز/ اعلنت خلية الاعلام الامني، يوم الثلاثاء، عن ضبط مواد متفجرة وعبوات ناسفة بعمليات متفرقة في محافظات الانبار وديالى وكركوك.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قوة مشتركة من قيـــادة عمليات الجزيرة شرعت بتفتيـش المناطق التي بين (شرق نهر الفرات وغرب بحيرة الثرثار) ، حيث تمكنت من العثور على 3 جليكانات C4 سعة(20لتر) وعبوة اسطوانية مسطرتي تفجير".

واضافت "كما باشرت قطعات فرقـــة الرد السريــع من خلال اللواءالاول والواء الثاني بتنفيذ واجب تفتيش وتطهير مناطق ناحية ابو صيدا ، حيث عثرت على وكرين يحتويان بندقية قناص وقنبرة هاون 60 ملم وارزاق واغطية وعبوتين ناسفتين، كما تم فتح 12 طريقا ضمن المناطق الزراعية".

وفي المقر المتقدم قيادة العمليات المشتركــــة / كركوك، وبحسب البيان "شرعت قوة ومن خلال قيادة الفرقه الثالثة شرطة اتحادية بواجب بتفتيش وتطهير ضمن قاطع المسؤولية وعثرت على 3 عبوات ناسفة وقنبرتي هاون (82ملم) و(4) مساطر وسيلة تفجير)، تم تفكيكها وإتلافها من قبل الجهد الهندسي التابع الى كتيبة هندسة ميدان".