ضبط مواد متفجرة في ميسان واعتقال متهمين أحدهما "إرهابي" ببغداد

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الامني، يوم الثلاثاء، عن ضبط ٢٥ كغم من مادة C4 وعبوات ناسفة في ميسان، في وقت ألقت فيه شرطة بغداد القبض على متهم بـ"الإرهاب" وآخر مطلوب وفق قضايا تتعلق بالنزاهة.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ومن خلال ورود معلومات استخباراتية دقيقة تمكنت من ضبط (٤) عبوات و (٢٥) كيلو غرام من مادة C4 و (٢٠ ) لتر من المواد التي تدخل في صناعة المواد المتفجرة في قضاء المجر بمحافظة ميسان، تم رفعها من قبل خبير مكافحة المتفجرات".

من جانبها قالت شرطة بغداد في بيان، إن "مفارز سيطرة الانتصار في قيادة شرطة بغداد القت السيطرة القبض على متهم مطلوب وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب ومتهم اخر مطلوب وفق احكام المادة ٢٩٨ والمطلوب الى هيئة النزاهة".