ضبط مواد متفجرة بحوزة مواطن صيني عند مدخل مطار بغداد الدولي

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بضبط مواد متفجرة بحوزة مواطن صيني عند مدخل مطار بغداد الدولي في العاصمة العراقية، مشيرا الى غلق المطار لفترة وجيزة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن نقطة التفتيش عند مدخل مطار بغداد "الجيك بوينت" ضبطت، اليوم، حقيبة تحمل في داخلها مواد متفجرة عبارة عن (اصابع عبوات ناسفة) بحوزة مسافر صيني، وعلى اثر هذا الحدث تم غلق المطار لفترة مؤقتة.

وبين المصدر، أن المواطن الصيني يعمل لدى شركة حفر ابار نفطية، ويدعي بأن المواد أعلاه تستخدم لحفر الآبار.

وأشار المصدر، إلى معالجة الحالة بالتنسيق مع الاجهزة الامنية المتخصصة، مؤكداً أن الموقف حاليا جيد جدا والعمل بصورة طبيعية وانسيابية في المطار.