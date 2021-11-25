ضبط مواد كيميائية خطرة في ميناء أم قصر جنوبي العراق

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الحكومي، يوم الخميس، عن إحباط محاولة إدخال مواد الكيميائيّة خطرة وأغذية منتهية الصلاحيّة في ميناء أم قصر جنوبي العراق.

وذكرت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان هيئة المنافذ الحدودية وبجهود ومتابعة دقيقة في منفذي ميناء أم قصر الشمالي والجنوبي، ضبطت حاويتين مخالفتين لشروط وضوابط الاستيراد، تحتويان على مواد كيميائيّة خطرة، وحاوية ثالثة تحتوي على نكهات غذائية منتهية الصلاحيّة.

وبينت أن العمليّة جاءت من خلال تنسيق العمل وتبادل المعلومات الأمنية مع جهاز المخابرات الوطني وشعبة التراخيص والاستخبارات.

واشارت الى أن هيئة المنافذ شكلت لجنة من الجهات المختصة، بعد أن تم تنظيم محضر الضبط الأصولي والإحالة إلى القضاء، لغرض أخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.