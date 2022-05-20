ضبط منصتي صواريخ قصفتا بـ"كاتيوشا" أطراف مدينة شرقي صلاح الدين

شفق نيوز/ افاد مسؤول محلي في صلاح الدين اليوم الجمعة بالعثور على منصتي صواريخ اطلقتا صاروخي كاتيوشا على اطراف قضاء طوز خرماتو شرقي المحافظة.

وقال قائممقام طوز خرماتو حسن زين العابدين لوكالة شفق نيوز، ان قوات الامن والحشد عثرتا على منصتي صواريخ في اطراف قرية (جرداغلي) الحدودية مع امرلي بعد اطلاقهما صاروخي كاتيوشا، سقط الأول بين قريتي ( بروجلي وبنكجة)، والثاني سقط بالأراضي المفتوحة، مؤكدا أن الصاروخين لم يسفرا عن أية أضرار مادية او بشرية.

وأضاف ان قوات الامن والحشد شنت حملة تفتيش في محيط (جرداغلي) وحدود امرلي وطوز خرماتو بحثا عن عناصر داعش التي نصبت المنصات .

ونفى زين العابدين وقوع أي قصف صاروخي استهدف مركز طوز خرماتو كما اشيع في بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا ان الأوضاع مستقرة وتحت السيطرة الأمنية التامة.

يذكر ان المناطق الساخنة (جرادغلي وبنكجة وبروجلي) وعدة قرى أخرى تحوي بؤرا ومفارز لتنظيم داعش بسبب خلوها من السكان و القطعات الأمنية وارتباطتها بالقواطع الساخنة في كركوك واطراف ديالى وجبال حمرين.