سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ضبط منصة لاطلاق الصواريخ وعتاد غربي نينوى

Category: أمـن

Date: 2021-05-20T14:15:36+0000
ضبط منصة لاطلاق الصواريخ وعتاد غربي نينوى

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، يوم الخميس، بأن قوة من الاستخبارات العسكرية ضبطت منصة لاطلاق الصواريخ وعتاد غربي نينوى.  

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن معلومات دقيقة قدمتها مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع اكدت وجود منصة لاطلاق الصواريخ وعبوات وقنابر في قرى الهلوم وسحل الحمد بقضائيي تلعفر والحضر، غربي نينوى.

وأوضح البيان، أن مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ وقوة مساندة من الفوج الثالث لواء المشاة ٢١ والفوج الثاني لواء المشاة ٧٣ ، وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غربي نينوى، تمكنت من التحرك على الاهداف وضبط منصة لاطلاق الصواريخ وعشرة قنابر هاون عيار ٦٠ ملم وثلاثة عبوات ناسفة مختلفة الاشكال.

وأشار البيان الى أن مفارز هندسة الفرقة المرافقة للقوة قامت برفع المواد وتفجيرها تحت السيطرة، دون حادث يذكر.

related

المحافظ: الصواريخ التي استهدفت أربيل لم تنطلق من نينوى

Date: 2021-02-15 20:06:41
المحافظ: الصواريخ التي استهدفت أربيل لم تنطلق من نينوى

خلال 24 ساعة .. تفكيك 300 صاروخ نمساوي في سهل نينوى

Date: 2021-04-01 12:11:09
خلال 24 ساعة .. تفكيك 300 صاروخ نمساوي في سهل نينوى

جريمة "غسل عار" صادمة.. العثور على جثة امرأة منحورة ومشوهة في نينوى

Date: 2020-11-20 15:31:22
جريمة "غسل عار" صادمة.. العثور على جثة امرأة منحورة ومشوهة في نينوى

برلمانية: 600 حكم اعدام صادرة في سجون نينوى والعدل ترفض تسلمهم

Date: 2019-07-18 11:10:26
برلمانية: 600 حكم اعدام صادرة في سجون نينوى والعدل ترفض تسلمهم

هجوم لمجهولين يخلف ضحية وإصابتين من عائلة واحدة في نينوى

Date: 2020-09-20 19:04:00
هجوم لمجهولين يخلف ضحية وإصابتين من عائلة واحدة في نينوى

احصائية جديدة عن الإيزيديات والمختطفين في أسواق "نخاسة داعش"

Date: 2020-02-13 16:57:45
احصائية جديدة عن الإيزيديات والمختطفين في أسواق "نخاسة داعش"

القبض على 63 عنصراً من داعش في ثلاث محافظات عراقية

Date: 2021-03-03 17:36:14
القبض على 63 عنصراً من داعش في ثلاث محافظات عراقية

كركوك ونينوى تشددان الإجراءات الأمنية وتغلقان اماكن

Date: 2020-04-05 13:33:57
كركوك ونينوى تشددان الإجراءات الأمنية وتغلقان اماكن