ضبط منصة لاطلاق الصواريخ وعتاد غربي نينوى

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، يوم الخميس، بأن قوة من الاستخبارات العسكرية ضبطت منصة لاطلاق الصواريخ وعتاد غربي نينوى.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن معلومات دقيقة قدمتها مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع اكدت وجود منصة لاطلاق الصواريخ وعبوات وقنابر في قرى الهلوم وسحل الحمد بقضائيي تلعفر والحضر، غربي نينوى.

وأوضح البيان، أن مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ وقوة مساندة من الفوج الثالث لواء المشاة ٢١ والفوج الثاني لواء المشاة ٧٣ ، وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غربي نينوى، تمكنت من التحرك على الاهداف وضبط منصة لاطلاق الصواريخ وعشرة قنابر هاون عيار ٦٠ ملم وثلاثة عبوات ناسفة مختلفة الاشكال.

وأشار البيان الى أن مفارز هندسة الفرقة المرافقة للقوة قامت برفع المواد وتفجيرها تحت السيطرة، دون حادث يذكر.