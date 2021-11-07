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ضبط منصة إطلاق الصواريخ على معسكر للجيش التركي في الموصل

Category: أمـن

Date: 2021-11-07T18:29:02+0000
ضبط منصة إطلاق الصواريخ على معسكر للجيش التركي في الموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، بضبط منصة إطلاق الصواريخ على معسكر للجيش التركي في الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن القوات الأمنية ضبطت عجلة نوع كيا حمل وعليها منصة إطلاق الصواريخ في مجمع الزيتون الواقع شرقي مدينة الموصل.

وتعرّض معسكر "زليكان" الذي يضم قوات تركية، في محافظة نينوى، إلى قصف صاروخي.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن المعسكر تم استهدافه عبر صاروخين على الأقل، فيما لم يعرف حجم الخسائر والأضرار التي نجمت عن القصف.

وتتواجد القوات التركية في معسكر زليكان التابع لقضاء بعشيقة شمال شرق الموصل مركز نينوى، والتي طالما أثارت خلافاً بين بغداد وانقرة التي تقول إن تواجدها من أجل مكافحة حزب العمال الكوردستاني.

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