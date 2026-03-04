ضبط منصات إطلاق صواريخ شمالي البصرة

شفق نيوز- البصرة

أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، يوم الأربعاء، بضبط منصات إطلاق صواريخ شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "قوة أمنية من الجيش لواء المغاوير التابع لعمليات البصرة تمكنت من ضبط عربة شاحنة (عدد 2)، وضع بداخلهما منصات إطلاق صواريخ في منطقة اللحيس شمالي البصرة".

وكانت فصائل مسلحة عراقية عدة، قد أعلنت في بيانات سابقة انخراطها في الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، مؤكدة استهداف القواعد والمصالح الأميركية داخل العراق وفي بعض دول المنطقة.

ويوم أمس الثلاثاء، أفادت مصادر سياسية مطلعة، بأن عدداً من الفصائل المسلحة العراقية أبلغت جهات حكومية رسمية وقوى سياسية ضمن الإطار التنسيقي أنها لن توقف عملياتها العسكرية التي تستهدف المصالح والأهداف الأميركية والإسرائيلية داخل العراق وخارجه، دعماً لإيران في الحرب الجارية بالمنطقة.