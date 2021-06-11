ضبط منصات صواريخ معدة لقصف قاعدة بلد الجوية .. صور

شفق نيوز/ أفادت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية يوم الجمعة بضبط أربع منصات وصواريخ كاتيوشا معدة للاطلاق صوب قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين.

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من ضبط اربعة صواريخ نوع كاتيوشا مع اربع منصات مخبأة في احد البساتين في منطقة زنبور بمحافظة ديالى المحاذية لمحافظة صلاح الدين.

ووفقا للبيان فإن تلك الصواريخ كانت مهيأة لاستهداف قاعد بلد الجوية، مشيراً إلى أنه تمت معالجتها من قبل خبراء مكافحة المتفجرات.

تعرضت قاعدة بلد الجوية التي تستضيف قوات أمريكية، شمال العاصمة العراقية بغداد، لقصف صاروخي مساء يوم الأربعاء.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان، إن القاعدة تعرضت لقصف بثلاثة صواريخ، دون وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وكانت قاعدة بلد، إحدى القواعد التي انسحب منها التحالف، تضم في السابق وحدة صغيرة من القوات الجوية الأمريكية، ولكنها تستضيف الآن القوات المسلحة العراقية ومقاولي ساليبورت الأمريكية، المكلفة بصيانة طائرات إف - 16 العراقية.