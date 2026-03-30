ضبط منصات صواريخ استهدفت مطار بغداد شرقي العاصمة

أفاد مصدر أمني، الاثنين، بالعثور على ثلاث منصات إطلاق للصواريخ التي استهدفت فجر اليوم محيط مطار بغداد الدولي ومقر الدعم اللوجستي، شرقي العاصمة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن قوة أمنية عثرت على ثلاث منصات للصواريخ في منطقة جسر ديالى بجانب الرصافة، وهي التي أُطلقت باتجاه مطار بغداد الدولي.

وكانت هجمات صاروخية قد استهدفت فجر الاثنين محيط مطار بغداد الدولي ومقر الدعم اللوجستي، فيما باشرت القوات الأمنية عمليات بحث لتحديد منطقة إطلاق الصواريخ التي انطلقت من جانب الرصافة شرقي بغداد.