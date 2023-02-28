ضبط مليون لتر من المشتقات النفطية وعجلات تستخدم للتهريب بمناطق متفرقة من البلاد

شفق نيوز / أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، ضبط أكثر من (850) ألف لتر من المشتقات النفطية في مواقع مخالفة للمتاجرة بالمنتوجات النفطية، وعجلات تستخدم لنقل النفط ومشتقاته بصورة غير مشروعة بمناطق متفرقة من البلاد.

وقالت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التابعة للوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز انه "استنادا لمعلومات استخباراتية دقيقة وبعمليات منفصلة تمكنت مفارزها من إحباط عمليات لسرقة المنتوجات النفطية حيث تم ضبط أكثر من (850) ألف لتر نتيجة كشف مواقع مخالفة للمتاجرة بالمنتوجات النفطية بلغ عددها (11) موقعا".

وأضافت الوكالة أنها "تمكنت من ضبط (24) عجلة والقبض على سائقيها تستخدم للمتاجرة وتدوير النفط ومشتقاته بصورة غير رسمية، فضلا عن خزانات كبيرة الاحجام ذات سعات مختلفة تحتوي على منتوج نفطي وبكميات نفذت الواجبات مناطق متفرقة"، لافتة الى "تواصل عملياتها الاستباقية للحد من حالات تهريب النفط ومشتقاته".