الأمن العراقي يضبط مليوني ونصف المليون حبة مخدرة وصدور 11 حكم إعدام بحق متاجرين

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات، يوم الثلاثاء، ضبط مليوني ونصف المليون حبة مخدرة في محافظتي النجف والانبار.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إنها شكّلت فريق عمل متخصص برئاسة مدير عام شؤون المخدرات نفذت من خلالها عملية استخبارية دقيقة أسفرت عن ضبط مليوني ونصف المليون حبة "كبتاجون" مخدرة في محافظتي النجف والأنبار .

كما صدرت اليوم أحكام بإعدام 11 مداناً بجريمة المخدرات ليكون عدد المحكومين خلال الأشهر الخمسة الماضية 70 حكماً على المدانين بهذه الجريمة، وفقا للبيان.

وأعلنت الوزارة صدور أحكام بحق أكثر من 7 آلاف مدان بجرائم تتعلق بالاتجار والتعاطي والترويج للمخدرات في العام 2023، توزعت بين السجن المؤبد والإعدام وأحكام أخرى.

وكان يُنظر إلى العراق طوال عقود على أنه ممر لعبور المخدرات من أفغانستان وإيران إلى أوروبا ودول الخليج.

إلا أن البلد تحول إلى مستهلك رئيسي لمختلف أنواع المخدرات، منذ إطاحة النظام العراقي السابق عام 2003 على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة، إذ تسود البلاد حالياً نزاعات وأوضاع أمنية واقتصادية غير مستقرة.