ضبط مكتبة تروج للنظام البائد وسط بغداد واعتقال صاحبها وآخر يمجد به

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الخميس، ضبط مكتبة تحوي على كتب وصور تروج للنظام السابق وسط العاصمة بغداد، مؤكدة القبض صاحب المكتب وآخر يمجد بالنظام في ليلة رأس السنة.

وقال في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن معلومات وردت من قبل مواطنين عن مكتبة تروج للنظام البائد وحزب البعث المحظور، مبينا أن مفارز جهاز الأمن الوطني في بغداد تمكنت بمتابعة ميدانية وبعد استحصال الموافقات القضائية من تحديد موقع المكتبة الكائن في إحدى المولات التجارية وسط العاصمة.

وأضاف، من خلال البحث والتفتيش جرى ضبط 40 كتاباً تحمل صوراً لرئيس النظام البائد وأكثر من 20 دفتراً طبعت عليها صور الرئيس المخلوع، ليتم مصادرتها والقبض على صاحب المكتبة، مشيرا إلى إحالته مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي السياق ذاته، قال البيان، إن مفارزه في بغداد تمكنت من القبض على شخص مجد النظام البائد خلال إحتفالات ليلة رأس السنة، ليتم تحويله إلى التحقيق أصولياً.