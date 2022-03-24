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ضبط مقهى يستخدم لـ"القمار والرايسز" في بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-03-24T20:43:26+0000
ضبط مقهى يستخدم لـ"القمار والرايسز" في بغداد

شفق نيوز/ ضبطت قوة من شرطة العاصمة العراقية بغداد يوم الخميس، مقهى مخالفا للضوابط.

وذكر بيان لقيادة الشرطة ورد لوكالة شفق نيوز؛ انه "بناءا على معلومات دقيقة توفرت لدى فوج طوارئ بغداد التاسع التابع الى قيادة شرطة بغداد وبالتعاون مع مفارز جهاز الأمن الوطني العراقي ضبطت مفارز الفوج وبناء على موافقات قضائية مقهى يستخدم للعب القمار والرايسز ضمن قاطع مسؤولية الفوج" في كرخ بغداد.

واضاف البيان؛ انه "تم ضبط المواد المستخدمة في ذلك وتسليم صاحب المقهى مع المبرزات الجرمية الى جهة الطلب لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه اصوليا وفق القانون".

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