ضبط معمل للغش الصناعي في نينوى و 10 صهاريج نفط معدة للتهريب بمحافظات مختلفة

شفق نيوز/ أعلنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، يوم الاثنين، ضبط معمل يقوم بعملية الغش الصناعي في محافظة نينوى.

وأضاف بيان لاستخبارات الداخلية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن عملية الغش تتم عن طريق جلب الدهون المستهلكة واضافة لها بعض المحسنات واستخدام عبوات بلاستيكية و جلكانات وبراميل لشركات اجنبية وتعبئة تلك الدهون فيها على انها دهون جديدة ذات مناشئ عالمية.

وأشار البيان؛ إلى أنه خلال ٧٢ساعة الماضية تمكنت المفارز أعلاه من ضبط عجلات نوع صهريج عدد 10 وإلقاء القبض على سائقيها محملة بمنتوج نفطي معد للتهريب ضمن قواطع المسؤولية بمختلف المحافظات

ولفت إلى انه تم ضبط العجلات اصولياً ولا زالت الإجراءات مستمرة تحت إشراف القضاء.