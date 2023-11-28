ضبط معمل لتدوير المواد الغذائية منتهية الصلاحية واعتقال خاطفين فتاة ببغداد

شفق نيوز/ افادت الشرطة الاتحادية، يوم الثلاثاء، بأن قوة من اللواء العشرين الفرقة الخامسة التابعة لها و بالتعاون مع شعبة استخبارات اللواء، تمكّنت من ضبط معمل لتدوير المواد الغذائية منتهية الصلاحية في منطقة (بوب الشام) شمال بغداد.

وأشارت الشرطة في بيان اليوم، إلى القبض على صاحب المعمل بالإضافة إلى عدد من العمالة الأجنبية (جنسيات مختلفة) داخل الموقع ، وضبط كمية كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ،

وأضاف البيان أنه تمت إحالتهم مع المضبوطات اصولياً إلى الجهة ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية بحقهم.

في غضون ذلك تمكنت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد من إلقاء القبض على أربعة متهمين مطلوبين عن جريمة خطف فتاة ضمن منطقة مدينة الصدر شرقي العاصمة.

ووفقا لبيان صادر عن المكافحة، فإن عملية القبض تمت بعد أن توفرت معلومات لدى مفارز مكتب الحبيبية لمكافحة الإجرام عن وجود حادث خطف فتاة ضمن قاطع المسؤولية، على الفور تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث.

وتابع البيان أنه تم التوصل للمتهمين والقبض عليهم، حيث تم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفهم وفق أحكام المادة 421 من قانون العقوبات لينالوا جزاءهم العادل .