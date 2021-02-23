ضبط معسكر لداعش يضم صواريخ ومتفجرات جنوبي كركوك

شفق نيوز/ ضبطت قوة من الشرطة الاتحادية في كركوك، يوم الثلاثاء، معسكراً لتنظيم داعش يضم صواريخ ومتفجرات جنوبي المحافظة.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن قوة من قيادة الفرقة الخامسة شرطة اتحادية في كركوك، عثرت على معسكر لتنظيم داعش وسط وادي الشاي غربي قضاء داقوق، وضبطت فيه مدفعيّ عيار 60 ملم و82 ملم، و9 قنابر هاون، و3 مساطر تفجير، وعبوتين ناسفتين، و3 خلايا للطاقة الشمسية، ونترات الامونيوم، وقداحات تفجير وصواريخ تحمل على الطائرات.

وبينت أن تم أيضاً ضبط عدد من الكاميرات والحواسيب المهمة والمواد الغذائية، وتم التعامل مع المواد المضبوطة أصولياً.