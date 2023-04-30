ضبط مشروبات "اسرائيلية" خلال عملية أمنية خاصة في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بأن قوة أمنية ضبطت مشروبات "اسرائيلية" الصنع خلال عملية خاصة نفذت في احد أسواق العاصمة العراقية بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن قوة امنية مشتركة توجهت، اليوم، إلى منطقة جكوك شمال العاصمة بغداد، وتحديدا الشارع العام مقابل محطة الوقود لإجراء التفتيش والتحري داخل أحد أسواق بيع المواد الغذائية، وذلك بعد استحصال الموافقات القضائية".

وأضاف المصدر، أن "إجراءات التفتيش داخل السوق أسفرت عن ضبط مادة مشروب الطاقة وهي ماركة تركية مهربة ووكيلها الحصري في اسرائيل وفلسطين وتحمل اللغة العبرية"، مشيراً إلى "القبض على صاحب الاسواق وضبط 500 كرتون كل كرتون يحتوي على 24 عبوة زنة العبوة 250 مل".

ولا يمتلك العراق أي علاقات دبلوماسية أو تجارية مع اسرائيل، ويؤكد مراراً عدم اعترافه بـ "الدولة اليهودية" التي تأسست حديثًا في عام 1948، كما يعلن الحرب عليها، ومنذ ذلك الحين ظلت العلاقات عدائية.