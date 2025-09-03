ضبط مخدرات في منفذ زرباطية وعمليات بغداد تعتقل العشرات بينهم "أجانب"

شفق نيوز- بغداد

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، يوم الأربعاء، ضبط مسافرين اثنين، أحدهما عراقي والآخر أجنبي، بحوزتهما مواد مخدرة من نوع "كرستال ومارجوانا" في منفذ زرباطية بمحافظة واسط، أثناء محاولتهما إدخالها إلى البلاد.

وأوضحت الهيئة في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن عملية الضبط جرت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والدوائر الساندة، مبينة أنه تم إحالة المتهمين والمضبوطات إلى الجهات المختصة وفق محضر ضبط أصولي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق أمني متصل، أعلنت قيادة عمليات بغداد استمرار ممارساتها الأمنية خلال الساعات الـ24 الماضية، شملت عمليات تفتيش وتدقيق للعمالة الأجنبية وتنفيذ مذكرات قبض قضائية في جانب الرصافة.

وذكرت القيادة في بيان، أن العمليات أسفرت عن إلقاء القبض على 71 متهماً، بينهم 11 مطلوباً وفق مواد قانونية مختلفة، و 44 أجنبياً مخالفين لشروط الإقامة، إضافة إلى ضبط أسلحة وعتاد غير مرخصة وتجهيزات عسكرية متنوعة.

وأكدت، أن هذه الإجراءات نُفذت من قبل تشكيلات الفرقة الأولى شرطة اتحادية وشرطة الرصافة، بإسناد الأجهزة والوكالات الاستخبارية، وذلك لتعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على المنجز الأمني المتحقق.