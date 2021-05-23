ضبط مخابئ أسلحة وعبوات في صلاح الدين والأنبار

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية، يوم الاحد، بضبط القوات الأمنية مخابئ اسلحة وعبوات في محافظتي صلاح الدين والانبار.

وقال مصدر في عمليات صلاح الدين لوكالة شفق نيوز، إن "قوات مشتركة من عمليات صلاح الدين ونينوى وشرطة صلاح الدين والاستخبارات ولواء 51 من الحشد شنت عملية نوعية واستخباراتية محكمة ومباغتة للقضاء على ماتبقى من ولاية دجلة المزعومة في صحراء صلاح الدين المحاذية لمحافظة الانبار".

واكد المصدر العثور على "اسلحة واعتدة ومواد متفجرة ومؤن غذائية ومعدات حربية ولوجستية تم مصادرتها مشيرا الى استمرار العمليات الامنية".

من جانبها، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية عن ضبط عبوات ناسفة في الكرمة في الأنبار.

واوضحت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "على ضوء معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالاشتراك مع قوة من فوج استخبارات الفرقة من ضبط ١٢ عبوة ناسفة في الكرمة بالأنبار".

وقد تكفلت مفارز هندسة الفرقة بتدمير المواد موقعيا، بحسب البيان.

ولفتت المديرية في بيان ثان الى أن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة، بالتعاون مع الفوج الثالث لواء المشاة ٣٨ وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار تمكنت من ضبط 4 قنابر هاون عيار 60 ملم و4 قنابر هاون عيار 120 ملم، وصاروخ كاتيوشا في منطقة مقالع الحجر القديمة في صحراء الانبار".

ووفقا للبيان فقد "تم تدمير المواد موقعيا من قبل مفارز هندسة الفرقة المرافقة للقوة".