ضبط متفجرات قرب دائرة حكومية في الناصرية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الخميس، بالعثور على متفجرات قرب دائرة حكومية في مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، إنه تم العثور على جسم غريب أسفل عجلة نوع دورنگو قرب دائرة مجاري المنصورية في الناصرية، مشيرا الى توجيه مفارز مكافحة المتفجرات والأدلة الجنائية والـ K9 ومديرية استخبارات ومكافحة ارهاب ذي قار إلى محل الحادث.

وأوضح المصدر، تبين بعد ذلك أن الجسم الغريب عبارة عن قنبلتين يدويتين هجوميتين مربوطتين على شكل مصيدة مغفلين، مؤكدا رفعهن وابطال مفعولهن من قبل خبير المتفجرات.