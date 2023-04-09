ضبط كيلو غرام من مادة الكرستال المخدرة واعتقال متهمين اثنين في بغداد وديالى

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، يوم الأحد، القبض على متهمين اثنين وضبط كيلو غرام من مادة الكرستال المخدرة في بغداد وديالى.

وقالت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "استنادا لمعلومات استخبارية دقيقة تضمنت وجود مجرم خطير يتاجر بالمواد المخدرة، تم تشكيل شكل فريق عمل وبعد التأكد من المعلومات تم تنفيذ واجب نوعي وإلقاء القبض على متهم بحوزته كيلو غرام من مادة الكرستال المخدرة في محافظة بغداد وضبطت اصوليا".

وأضافت، "بعملية اخرى تمكنت مفارز الوكالة من القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة 28 مخدرات في محافظة ديالى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اصوليا".