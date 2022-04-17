ضبط كمية كبيرة من المخدرات وصاروخ داخل سيارة مسلحين جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الأحد، بتنفيذ عملية وصفها بالنوعية انتهت بضبط كمية كبيرة من المخدرات واسلحة وصواريخ.

وفي تفاصيل العملية، ذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوة أمنية بنقطة تفتيش قرب مدينة الناصرية، أوقفت عجلتي دفع رباعي يستقلها عدة أشخاص ادعوا بأنهم عناصر منتسبة إلى الأمن العراقي، وحاولوا اخضاعم للتفتيش، إلا أنهم رفضوا وقاموا باطلاق النار على النقطة الأمنية ولاذوا بالفرار".

وأضاف: على الفور قامت مفارز مركز شرطة الشهيد نزار بملاحقة العجلتين وبعد مطاردتهم بمحاذاة نهر الفرات اثناء تبادل اطلاق النار تم اصابة إحدى العجلات مما ادى الى توقفها، حيث لوحظ بداخلها صاروخاً مجهول النوع مع مخدرات وهويات مزورة".

وتابع المصدر أنه تمت ملاحقة العجلة الأخرى باتجاه ناحية البطحاء بمحاذاة جسر فهد على طريق نيسمي واستمر تبادل إطلاق النار مما أدى إلى أن تم ترك العجلة الثانية من قبل المسلحين الذين لاذوا بالفرار داخل منطقة زراعية.

ولفت إلى أن القوة أمنية ضبطت بداخل العجلة كمية من المخدرات تقدر بـ 5 كيلو من مادة الكريستال، و 5 آلاف حبة من مادة الكبتاغون المخدرة، لافتاً إلى أن قوة عسكرية كبيرة وصلت لحدود قضاء البطحاء من أجل إجراء عمليات التفتيش واعتقال الجناة".