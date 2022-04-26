ضبط كمية كبيرة من "الحشيشة المخدرة" في العمارة جنوبي العراق

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة ميسان جنوبي العراق، اليوم الثلاثاء، العثور على كمية كبيرة من مادة "الحشيشة" والحبوب المخدرة في مركز المحافظة .

وذكرت المديرية في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، أن مفارز قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية عثرت على كمية كبيرة تقدر بـ 3 كيلو غرام من مادة الحشيشة المخدرة ، بالإضافة الى 7400 حبوب من نوع (01)، و150 غرام حبوب مطحونة من نفس النوع ".

وأوضحت، أن المواد كانت مخبأة في احد الهياكل قيد الانشاء والتي تقع في احدى مناطق مدينة العمارة مركز المحافظة، مضيفةً أن العملية استندت الى معلومات استخبارية دقيقة حيث تم تطويق المنطقة واجراء البحث والتفتيش الدقيق من قبل رجال قسم المخدرات والعثور على المواد المذكورة .

وأشار الى أن العملية تمت بتوجيه مباشر من قبل قائد شرطة ميسان اللواء ناصر لطيف الاسدي، وبإشراف مدير قسم المخدرات.