ضبط كميات كبيرة من المتفجرات والاعتدة في الأنبار ونينوى

شفق نيوز / ضبطت قوة تابعة للاستخبارات العسكرية، يوم الأحد، كميات كبيرة من المتفجرات والاعتدة في محافظتي الأنبار ونينوى.

وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز تابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة (الأنبار ) والفرقة ١٥ (غرب نينوى) وبالتعاون مع القوات البرية متمثلة بالألوية ٨ و٣٩و٢١ توجهت نحو الأماكن المحددة لها وضبطت المتفجرات".

وأضافت الخلية، أن العملية تمت "استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة وردت لمفاصل الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، قسمي الاستخبارات العسكرية في قيادتي عمليات الجزيرة وغرب نينوى، بشأن وجود كميات كبيرة من المتفجرات والاعتدة في قضاء راوه بالانبار وقضاء تلعفر وناحية تل عبطة غربي نينوى".

وأوضحت أن العلمية أسفرت عن ضبط "٤٥٠ سبحة تفجير، و١٣٥ قداحة تفجير، و١٧٥ عتاد bkc، و٤٠ مسطرة تفجير، و٢١ صاعق تفجير، و١٢ مفتاح تسليك، ١١صاروخ قاذفة، ١٠ صواريخ جهنم، ١٠ كغم c4، ٦ عبوات محلية، ٥ قنابر هاون، ٢ فتيل تفجير، بالاضافة إلى مقذوف ١٥٥ ملم".

ولفتت الخلية إلى "قيام المفارز الهندسية المرافقة للقوة بتفجير المواد تحت السيطرة ضمن قواطع عملياتها".