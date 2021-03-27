ضبط كميات كبيرة من الصورايخ والمتفجرات في 3 محافظات

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم السبت، عن ضبط القوات الأمنية عددا من الصواريخ والعبوات الناسفة بعمليات متفرقة في محافظات ديالى ونينوى وكركوك.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من قيــادة عمليــات ديــالى ومن خلال الفرقة المشاة الخامسة شرعت بتنفيذ واجب مداهمة وتفتيش في قرية مهدي الصالح ، وقرية خلف الجاسم في محافظة ديالى، وتم العثور على وكر يحتوي ( افرشة ، مواد لوجستية، و10 عبوات ناسفة، وقنبرتي هاون)"، مشيرة إلى "تدمير المواد موقعيا من قبل الجهات المختصة".

وأضافت، أن "قوة من قيــادة عمليـــات غرب نينوى من خلال فرقة المشاة الخامسة نفذت واجب بحث وتفتيش القرى ضمن قاطع المسؤولية ، اسفر عن العثور على صاروخ SPG9 ، ولغم ارضي ضد الدبابات، ونفق مهدم ، و7 قنبرة هاون 82 ملم ،و20 حشوة قنبرة هاون".

وفي السيـاق نفسه وفقا للبيان، "اكملت قيادة عمليات غرب نينوى من خلال فرقة المشاة العشرون واجب بحث وتفتيش القرى ضمن قاطع المسؤولية تم العثور على عبوة محلية ، و3قنابر هاون 81 ملم ، و17 قنبرة هاون 120 ملم ، و3 صواريخ كاتويشا، تم تفجيرها من قبل الجهات المختصة".

والى المقـــر المتقـــدم لقيادة العمليات المشتركة / كركوك ، شرعت قوة من الفرقة الثالثة شرطة اتحادية بواجب بتفتيش وتطهير قرية كبيبة ضمن قاطع المسؤولية ، تم العثور على 11 عبوة ناسفة ،قنبرتي هاون عيار 120 ملم ، و7 قذيفة مدفع ، و8 مساطر تفجير ، من مخلفات داعش الارهابي. تم تفجيرها موقعيا، بحسب البيان.

كما نفذت قوة من قيـــادة عمليـــات الجزيرة ومن خلال الفرقة المشاة السابعة وفقا للبيان "واجب تفتيش واستطلاع مناطق شمال نهر الفرات والشريط الحدودي ، وتم العثور على (5) صواريخ قاذفة وعبوة ناسفة".